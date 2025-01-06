Не як усі: Кейт Вінслет у штанному костюмі з квітковою вишивкою з'явилася на червоній доріжці

Акторка останнім часом виходить у світ у вбраннях зі штанями.

Кейт Вінслет відвідала 82-гу церемонію вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці акторка вирішила виділитися і обрала не сукню, як інші зіркові красуні, а штанний костюм. На ній було біле вбрання зі штанями-палацо від бренду Erdem, жакет якого був прикрашений квітковою вишивкою з контрастного чорного бісеру.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Аутфіт Кейт доповнила чорними туфлями-човниками. Волосся вона зібрала у хвіст, випустивши спереду одне пасмо, зробила макіяж у ніжних відтінках та червоний манікюр.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Елегантні прикраси від Martin Katz – сережки з білим та чорним камінням і каблучки завершили лук Вінслет.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Нагадаємо, останнім часом Кейт Вінслет одягає на івенти штанні вбрання. Приміром, на церемонії вручення нагород Governors Awards,вона постала у чорному костюмі від Erdem, який складався з прямих штанів і жакета, прикрашеного білими 3D-квітами.

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