"Не йдіть за диктатором": Оля Цибульська звернулася до білорусів

Співачка опублікувала відео у своєму Instagram.

Українська співачка Оля Цибульська звернулася до громадян Білорусі, записавши відеозвернення та написавши пост білоруською мовою:

"Білоруси! Мене звуть Оля Цибульська. Я українська співачка. Я обожнюю ваш народ. І я прошу вас! Сьогодні в Білорусі референдум! Від результату якого залежить майбутнє наших країн. Я знаю багатьох білорусів, і це чудові люди, які завжди нам допомагали, а ми допомагали їм під час кривавої розправи над іменем диктатора Лукашенка.

Я звертаюся до всіх білорусів: ви прекрасні та сильні люди – не допустіть втрати незалежності та окупації вашої країни. Не вірте своєму уряду та телеканалам – Україна ніколи не нападала і не нападе на вашу країну".

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