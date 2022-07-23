"Не забуду": українські артисти презентували пісню про те, що болить та рятує під час війни

Вася Демчук і Олексій Костилєв презентували дуетну пісню "Не забуду" - про життя, яке має продовжуватися навіть через призму війни.

Обидва артисти по-своєму описують спектр емоцій від початку повномасштабного вторгнення: мелодизм і меланхолійний голос Васі Демчука пронизує до мурах, а парт Олексія Костилєва додає треку життєвості і переносить саме в той день, коли все почалося.

"Ця пісня - бажання закарбувати в історії, в нашій пам’яті всі емоції та відчуття, які ми проживаємо зараз всі разом. Ми досі живемо 24.02, він був справді “лютим” місяцем. Кожен по-різному рятується в найважчі моменти війни. Як я і співаю, хотілося би, щоб б це був “просто кошмар і ми скоро прокинемося”, - розповідає Вася Демчук.

Олексій Костилєв переконаний, що наша сила та єдність приведуть нас до перемоги: "Ця пісня повертає нас у найболючішу дату сучасності для всіх українців — 24.02. Хто б міг подумати, що з того дня справжнім щастям для нас буде мирне небо? Тиха ніч, рідні поруч, щасливі діти. Переосмислюючи життя, для нас відкриваються нові цінності, люди. Хтось йде, хтось залишається пліч-о-пліч. Та головне — ми стаємо сильнішими, ніж будь-коли. Ми всі зустрінемо свій теплий світанок. З рідними та друзями. Вдома. На своїй землі.”.

Трек "Не забуду" - про кожного з нас. Війна може нас затьмарити, вибити з колії, але вона ніколи не знищить здатність любити та вірити.

Нагадаємо, українська співачка Маша Фокіна презентувала свій другий сингл українською мовою під назвою "Лаванда". Новий трек – це пісня-присвята нашим українським жінкам, більшість з яких залишилися без чоловіків з певних причин

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