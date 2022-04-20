"Не залишай": Анна Трінчер заспівала про біль українських жінок

У новій пісні артистка передає страждання та історії мільйонів українок.

Анна Трінчер проникливо заспівала про біль кожної української жінки, яку війна розділила з коханим. "Не залишай мене одну, я поміж куль до тебе йду", - співає дівчина.

У своїй новій композиції артистка передає страждання та історії мільйонів українок, які опинилися зараз у справжньому пеклі в очікуванні своїх чоловіків живими.

Однією з таких стала історія батьків нареченого Ані - блогера Олександра Волошина.

"Батько Саші в ЗСУ боронить нашу землю у найгарячіших точках. І щодня я бачу, як важко це переживає мама Саші, як гірко вона плаче, як намагається триматися з останніх сил. На це не можна дивитись без сліз, серце розривається від болі та гніву. Мільйони українських дівчат, жінок живуть сьогодні одним дзвінком, одним повідомленням: “живий”. Ця витримка та незламність духу героїчна. Моя пісня “Не залишай” про них - таких ніжних, але таких сильних", - поділилася Анна.

Анна Трінчер

У TikTok трек співачки віддзеркалив сумні історії війни. Всього за кілька днів на нього зняли понад 3 тисячі відео, багато з яких викладають дівчата в пам’ять про своїх хлопців, які вже ніколи не повернуться додому.

“Не залишай” повна відчаю та водночас неосяжної любові, яка спроможна витримати найважчі труднощі.

"Знай, переживемо цю війну", - співає Трінчер, і ці слова дають надію, що зовсім скоро буде перемога і всі закохані знову зустрінуться.

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