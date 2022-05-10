Не залишилась осторонь: Дженніфер Лопес виступить на італійському острові, щоб зібрати гроші для українців

Не залишилась осторонь: Дженніфер Лопес виступить на італійському острові, щоб зібрати гроші для українців

Попзірка візьме участь у благодійному заході на підтримку України.

Дженніфер Лопес виступить на благодійному галавечорі Luisa Via Roma, який відбудеться за підтримки UNICEF на італійському острові Капрі. Захід запланований на 30 липня в історичному комплексі Чертоза-ді-Сан-Джакомо.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Про це повідомило видання WWD.

Частину коштів, зібраних під час концерту, перерахують на допомогу українцям, які постраждали від війни Росії в Україні.

Під час концерту представники ЮНІСЕФ, які будуть перебувати на той час в Україні, вийдуть на відеозв'язок, щоб розповісти правду про війну.

У Бірмінгемі відбувся концерт на підтримку України, у якому взяли участь Ед Ширан, Каміла Кабельйо, ексучасниця Spice Girls Емма Бантон та інші.

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