Не залишилась осторонь: Дженніфер Лопес виступить на італійському острові, щоб зібрати гроші для українців

Попзірка візьме участь у благодійному заході на підтримку України.
Дженніфер Лопес виступить на благодійному галавечорі Luisa Via Roma, який відбудеться за підтримки UNICEF на італійському острові Капрі. Захід запланований на 30 липня в історичному комплексі Чертоза-ді-Сан-Джакомо.
Про це повідомило видання WWD.
Частину коштів, зібраних під час концерту, перерахують на допомогу українцям, які постраждали від війни Росії в Україні.
Під час концерту представники ЮНІСЕФ, які будуть перебувати на той час в Україні, вийдуть на відеозв'язок, щоб розповісти правду про війну.
У Бірмінгемі відбувся концерт на підтримку України, у якому взяли участь Ед Ширан, Каміла Кабельйо, ексучасниця Spice Girls Емма Бантон та інші.
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