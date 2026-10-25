Не залишили самого: Бред Пітт розповів, хто йому допоміг пережити скандальне розлучення з Джолі

Бред Пітт / © Associated Press

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Бред Пітт відверто розповів про складний період свого життя, пов’язаний із тривалим розлученням з Анджеліною Джолі, та зізнався, хто допоміг йому впоратися з емоційними переживаннями.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт / © Associated Press

Як пише The Sun, актор поділився особистими переживаннями в інтерв’ю під час кінофестивалю в Сан-Себастьяні, де розповідав про свій новий фільм «Серце звіра» («Heart of the Beast»).

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За словами Пітта, під час найтемніших моментів життя він найбільше покладався на близьких друзів і родину. Актор не приховував від них своїх труднощів і міг відверто говорити про власні переживання. Саме можливість бути собою поруч із людьми, які люблять і підтримують, стала для нього надзвичайно важливою.

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Анджеліна Джолі і Бред Пітт / © Associated Press

Серед зіркових друзів, які допомагали Бреду пережити непростий період, видання називає Джорджа Клуні, Бредлі Купера, Леонардо Ді Капріо та Метта Деймона.

Крім того, після розриву з Джолі актор відновив дружні стосунки зі своєю першою дружиною Дженніфер Еністон, з якою розлучився 2005 року.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт / © Associated Press

Пітт також переглянув свій спосіб життя. Після розставання з Анджеліною він відмовився від алкоголю на сім років, відвідував зустрічі товариства анонімних алкоголіків і проходив психотерапію.

Розмірковуючи про життєві випробування, актор згадав поради фахівців з виживання, з якими працював під час знімань нового трилера. Вони навчили його зосереджуватися на маленьких перемогах, а не на всіх труднощах одночасно.

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Пітт зазначив, що цей принцип можна застосувати і до повсякденного життя: навіть переживаючи втрати та біль, важливо рухатися вперед невеликими кроками.

Нагадаємо, Бред Пітт і Анджеліна Джолі почали стосунки після знайомства на знімальному майданчику фільму «Містер і місіс Сміт» 2004 року. У серпні 2014-го пара одружилася, однак уже у вересні 2016 року акторка подала на розлучення.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі / © Associated Press

Причиною розриву став конфлікт на борту приватного літака, під час якого, за твердженнями Джолі, Пітт поводився агресивно щодо неї та дітей. Актор заперечував звинувачення. За результатами розслідування ФБР кримінальних обвинувачень йому не висунули.

Розлучення колишнього подружжя тривало вісім років і завершилося лише у грудні 2024 року. Водночас між ними залишилися юридичні суперечки, зокрема щодо французького виноробного маєтку Château Miraval.

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Складними залишаються і стосунки Пітта з дітьми. За інформацією The Sun, кілька дітей колишнього подружжя вирішили відмовитися від прізвища батька.

Нині актор перебуває у стосунках з Інес де Рамон, яка працює у ювелірній індустрії. Про їхній роман стало відомо наприкінці 2022 року. Відтоді пара дедалі частіше з’являється разом на публіці.

Інес де Рамон і Бренд Пітт / © Associated Press

Попри пережиті труднощі, Бред Пітт продовжує активно працювати в кіно. У новому трилері «Серце звіра» він зіграв колишнього військовослужбовця спецпідрозділу, який разом зі своїм собакою намагається вижити в суворих умовах дикої природи Аляски після авіакатастрофи.

За словами актора, робота над стрічкою ще раз нагадала йому про важливість любові, людських зв’язків і турботи про близьких.

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