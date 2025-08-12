ТСН у соціальних мережах

Не заздримо: усі обговорюють гігантський діамант Джорджини Родрігес і те, скільки він може коштувати

Учора, через 9 років стосунків, відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду освідчився своїй дівчині.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Getty Images

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес і 40-річний футболіст Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Наразі вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду з дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду з дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес

Учора у своєму Instagram дівчина поділилася радісною новиною — коханий освідчився їй, і показала каблучку для заручин з величезним каменем на безіменному пальці.

Каблучка для заручин Джорджини Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Каблучка для заручин Джорджини Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Це каблучка з великим головним каменем, обрамленим бічними діамантами поменше. «Так і ще раз так. У цьому житті і всіх наступних», — підписала фото Джорджина.

За словами експертів, футболіст витратив на цю розкішну каблучку нечувану суму: «Каблучка для заручин Джорджини Родрігес від Кріштіану Роналду — це надзвичайна прикраса, у ній, судячи з усього, діамант овального ограновування вагою 15-20 каратів, — зазначила Лора Тейлор, спеціалістка з каблучок для заручин у Lorel Diamonds, та додала: — Овальні ограновування відомі своїми чіткими лініями, які посилюють блиск та надають камінцю яскравого, живого вигляду з усіх боків. Діамант такого розміру майже напевно вставлено в платину для надійності, що також посилює його колір і надає йому живого вигляду з усіх боків. Діамант такого розміру майже напевно оправлений у платину для надійності, що також посилює його колір і надає кільцю позачасового вигляду. Це приголомшливе кільце, одне з найвражаючих, що ми бачили за останні роки, і воно ідеально підходить одній з найвідоміших пар у футболі».

Щодо його вартості, думки експертів розходяться: одні стверджують, що, судячи з платинової оправи з подвійними зубцями на всіх чотирьох кутах і самого каміння, вона становить кілька мільйонів доларів, а генеральний директор Rare Cara Аджай Ананд у коментарі для The Page Six оцінив центральний камінь як камінь кольору D і бездоганної чистоти, а також його потенційну вагу понад 30 каратів, і назвав його вартість у 5 мільйонів доларів.

Взагалі, Джорджина Родрігес відома своєю любов’ю до ювелірних прикрас, вона і раніше хизувалась каблучками з великими каменями, тому багато хто думав, що вона і її коханий давно заручені.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес засвітила сідниці в ультракороткій сукні.

