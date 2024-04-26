Не здивувала: Кім Кардашян з'явилася з сумкою-туфелькою, але такою вже хизувалась інша зірка

Образ знаменитість вирішила доповнити аксесуаром незвичайної форми, який показав, що взуття може бути не лише для ніг.

Американська суперзірка — акторка, учасниця реалітішоу та засновниця імперії косметики та спідньої білизни — Кім Кардашян — поділилася в Instagram знімків у луку чорного кольору в стилі Mob Wife. Її вбрання складалося з довгої чорної шуби та спідниці з хутра, які вона поєднала з топом-бандо.

Також Кім зробила довгий манікюр і розпустила волосся, а ось у руці вона тримала гламурну сумку у вигляді туфлі від Balenciaga.

Сумка була повністю усипана стразами і мала спереду блискавку.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Аксесуар однозначно екстравагантний, але Кім зовсім не перша, хто з ним з'являється на публіці. У березні цього року з сумкою-туфелькою вийшла на червону доріжку американська акторка та комікеса Рейчел Сеннотт.

Рейчел Сеннотт / Фото: Associated Press

Дівчина поєднала сумку з довгою однотонною сукнею молочного відтінку. Вбрання було виконане у стилі майки та мало довгий шлейф. Цей образ вона вибрала для Vanity Fair Oscar Party.

Рейчел Сеннотт / Фото: Associated Press

Також з незвичайною сумкою Vanity Fair Oscar Party з'явилася акторка Мелісса Маккарті, але її аксесуар був від бренду Kinza Winza, а називається модель Holy Cannoli. Клатч був у вигляді каннолі – традиційного сицилійського десерту.

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