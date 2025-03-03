Не здивувала вбранням: Пенелопа Крус одягла улюблений бренд на церемонію вручення кінопремії

Цей бренд вона обирає завжди, тому її образ був дуже передбачуваним.

50-річна акторка Пенелопа Крус сама лауреатка "Оскара" за роль у фільмі 2008 року "Вікі Крістіна Барселона", але цього року вона відвідала церемонію просто як запрошена гостя. Також Крус вийшла на сцену під час заходу, щоб оголосити переможця у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою", яким стала картина "Я все ще тут".

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа прийшла на церемонію у білій сукні Chanel. З цим французьким Модним домом вона співпрацює протягом багатьох років і завжди вибирає іхні вбрання для червоних доріжок.

Цього разу актокра віддала перевагу вбранню зі складками та рюшами, яке також прикрашав довгий шлейф та накидка. Спереду у сукні було пришито багато ґудзиків-камінців.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Волосся вона уклала на один бік, зробила гарний макіяж з акцентом на очах, а також одягла масивні прикраси з "променями".

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

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