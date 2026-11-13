Не зміг себе зупинити: В'ячеслав Кравцов уперше поцілував учасницю "Холостяка-15"

Реклама

У п’ятому випуску романтичного реаліті «Холостяк-15», який вийшов в ефір сьогодні, 13 листопада, відбувся довгоочікуваний перший поцілунок сезону.

Головний герой шоу — баскетболіст В’ячеслав Кравцов — не зміг стримати своїх почуттів до учасниці Дар’ї Харитонової, яка ще під час першого знайомства справила на нього неабияке враження.

Реклама

Романтичний момент стався під час побачення на Закарпатті, куди Холостяк запросив одразу двох дівчат — Дар’ю Харитонову і Єлизавету Колношенко. Спочатку В’ячеслав влаштував для учасниць змагання на велотреку. Дівчина, яка першою подолає дистанцію, отримувала право обрати формат продовження побачення.

Реклама

Перемогу здобула Дар’я, яка вирішила провести час із Холостяком у SPA-комплексі. Однак спочатку Кравцов вирушив на масаж із Єлизаветою. Дар’я не стала довго чекати і перервала їхнє спілкування, нагадавши про себе.

Згодом В’ячеслав і Дар’я залишилися удвох у басейні. Вони насолоджувалися відпочинком, спілкувалися, а потім почали танцювати просто у воді. У якийсь момент між ними спалахнула пристрасть — В’ячеслав потягнувся до губ дівчини і поцілував її. Саме цей поцілунок став першим у 15-му сезоні романтичного реаліті.

«В моменті, що стався, я не зміг себе зупинити», — зізнався Кравцов, коментуючи романтичний момент.

Дар’я також залишилася задоволеною зустріччю. «Прекрасне було побачення», — сказала вона.

Реклама

Наприкінці побачення Кравцов вручив Харитоновій троянду, тим самим підтвердивши своє бажання продовжити знайомство з нею на проєкті.

Новини партнерів

Новини партнерів