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Не змогла пропустити кінофестиваль: Джорджина Родрігес прилетіла до Венеції

Не змогла пропустити кінофестиваль: Джорджина Родрігес прилетіла до Венеції

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Найімовірніше, дівчина планує з'явитися на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю.

28 серпня у Венеції стартував 81-й Венеціанський кінофестиваль, куди з'їхалися всі світові знаменитості. Очевидно, 30-річна модель та інфлуенсерка, а також кохана Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – теж планує вийти на червону доріжку фестивалю, адже у своєму Instagram показала серію фото, зроблених біля приватного літака, що приземлився у Венеції.

Для перельоту дівчина вибрала досить сміливий образ – вона одягла чорний топ, чорні мінішорти у поєднанні з колготками у сітку та туфлями на дуже високих підборах. Свій образ Джорджина доповнила розкішними аксесуарами – чорною Hermès Birkin та наручним годинником з діамантами.

"Прибула до моєї прекрасної Венеції", — написала Родрігес під фото.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду вийшли разом у світ. Вони прийшли на церемонію жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів, у рамках якої футболіст отримав нагороду від УЄФА як найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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