Не змогла сховатися: Дженніфер Лопес помітили в аеропорту, коли вона сідала на приватний літак

Завтра, 15 серпня, актору та режисерові Бену Аффлеку виповниться 50 років і з цього приводу він разом із сім'єю вирішив полетіти на відпочинок. Бена та його дружину Дженніфер Лопес помітили в аеропорту, коли знаменитості пересідали з автомобіля у приватний літак. Куди зібралися зірки невідомо, але з огляду на останній відпочинок пари в Парижі, після якого Бен скаржився на зайву увагу публіки та величезну кількість папараці, пара явно цього разу полетить подалі від очей громадськості.

Дженніфер вирішила одягнутися для перельоту в досить строгий діловий лук, адже на ній були сірі штани, біла сорочка, а на плечі висіла сумка-хобо від Gucci. Волосся зірка розпустила.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Ймовірно, цього разу пара знову взяла із собою у відпустку дітей. На фото потрапила одна з дітей Бена від першого шлюбу з Дженніфер Гарнер – 16-річна Вайолет.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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