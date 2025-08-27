ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Не змогли встояти: Меган Маркл і Уельські лайкнули пост про заручини Тейлор Свіфт

Зірок привітали навіть королівські особи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Associated Press

26 серпня американська попзірка Тейлор Свіфт та її бойфренд Тревіс Келсі оголосили про заручини у спільній заяві в Instagram. Пара опублікувала на своїх сторінках серію фотографій, зроблених у саду з альтанкою, прикрашеному квітами.

/ © Инстаграм Тейлор Свифт

© Инстаграм Тейлор Свифт

Келсі освідчився Свіфт у саду в Ліз-Самміті, штат Міссурі, але оголосили вони про свої заручини громадськості приблизно тільки через два тижні. Публікація фотографій у соцмережах викликала справжній фурор серед шанувальників пари, а також багатьох відомих знаменитостей. Тейлор привітав публічно навіть президент Дональд Трамп.

Також серед тих, хто лайкнув пост Тейлор, були і королівські особи — Меган Маркл, а також Кейт і Вільям Уельські.

Весілля цієї суперпари буде одним з найрозкішніших і найобговорюваніших, але коли воно відбудеться Тейлор поки що не повідомила.

Тейлор Свифт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт_1 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Селена Гомес та Тейлор Свіфт / © Associated Press

Селена Гомес та Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свифт_2 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт_1 / © Getty Images

© Getty Images

Тейлор Свифт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт_2 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт_5 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie