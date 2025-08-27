Не змогли встояти: Меган Маркл і Уельські лайкнули пост про заручини Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Associated Press

26 серпня американська попзірка Тейлор Свіфт та її бойфренд Тревіс Келсі оголосили про заручини у спільній заяві в Instagram. Пара опублікувала на своїх сторінках серію фотографій, зроблених у саду з альтанкою, прикрашеному квітами.

© Инстаграм Тейлор Свифт

Келсі освідчився Свіфт у саду в Ліз-Самміті, штат Міссурі, але оголосили вони про свої заручини громадськості приблизно тільки через два тижні. Публікація фотографій у соцмережах викликала справжній фурор серед шанувальників пари, а також багатьох відомих знаменитостей. Тейлор привітав публічно навіть президент Дональд Трамп.

Також серед тих, хто лайкнув пост Тейлор, були і королівські особи — Меган Маркл, а також Кейт і Вільям Уельські.

Весілля цієї суперпари буде одним з найрозкішніших і найобговорюваніших, але коли воно відбудеться Тейлор поки що не повідомила.