Трохи постарів, але все ще у формі: Том Круз з'явився на публіці з подругою

Актор приєднався до знаменитостей та королівських осіб на лондонському турнірі з тенісу.

Зірку бойовиків сфотографували на трибунах у віпложі. 60-річний Том Круз був одягнений у ідеально пошитий синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку.

Том Круз / Фото: Associated Press

Актор помітно постарів, але варто відзначити, що все ж таки мав чудовий вигляд. Компанію на спортивному заході йому склала давня подруга Гізер МакКуоррі, художниця з костюмів, чий чоловік – кінорежисер Крістофер МакКуоррі.

Том Круз / Фото: Associated Press

Також сьогодні чемпіонат відвідала і герцогиня Кембриджська, яка є шанувальницею спорту та покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу. На заході вона з'явилася у жовтій сукні від Roksanda.

Кетрін, герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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