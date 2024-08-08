Небезпечний розріз: як Кетрін Зета-Джонс двічі врятувала себе від конфузу на публіці

Носити вечірнє вбрання не так просто, як здається.
Кетрін Зета-Джонс — неймовірно красива жінка і, без сумніву, талановита акторка, яка часто опиняється в центрі уваги через свої розкішні вбрання. Для червоних доріжок вона переважно обирає сукні вже перевіреного стилю, який ідеально підходить її типу зовнішності та фігурі – це приталені максісукні з декольте, підкресленою талією та високими розрізами.
Однак носіння сукні може виявитися непростим завданням - згадайте всі драми зірок зі спідньою білизною, ситуації з оголенням грудей, не кажучи вже про труднощі, які виникають під час спроб вийти з автомобіля, коли вбрання має величезний шлейф. Тому носіння вечірнього вбрання вимагатиме окремого вміння та навичок, що неодноразово показувала Кетрін.
Ми згадали два випадки, коли акторка була на волосині від того, щоб не сконфузитися. Але її багаторічний досвід появи на червоних доріжках показав свої плоди – Зета-Джонс уміло викрутилася.
2002 року вона разом із чоловіком відвідала урочисту вечерю Laureus World Sports Awards у Монте-Карло. На цьому заході зірка з'явилася в ефектній чорній сукні з декольте та дуже високим розрізом на спідниці. Виходити з машини в такій сукні було непросто і щоб не показувати публіці забагато, Кетрін прикрила розріз своїм клатчем, мабуть, згадавши давній трюк принцеси Діани, яка прикривала клатчем декольте.
Для того, щоб вітер не піднімав спідницю, Зета-Джонс трохи притримувала сукню рукою.
Схожа ситуація трапилася з нею через багато років. 2016 року вона відвідала прем'єру фільму "Татусева армія" у Лондоні, але на вулиці того дня лив дощ і був сильний вітер. Акторка змушена була також тримати сукню біля розрізу на спідниці рукою, щоби вітер не піднімав її.
Але як бачимо, досвід зірки позування та носіння подібних вбрань не підвів її і вона не допустила жодних конфузів.
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