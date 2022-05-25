"Нехай увесь цей біль буде заради розквіту всього світу": Ксенія Мішина поділилася своїми міркуваннями

Акторка вірить, що наші діти та онуки будуть жити у вільній і незалежній Україні.

Ксенія Мішина опублікувала в Instagram нове фото і допис зі своїми роздумами про війну і чому вона у нас відбувається.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Зірка зізналася, що у її голові щодня з'являються тисячі думок і більшість із них про те, як пояснити, зрозуміти для чого нам усе це.

"Так ми продовжуємо жити. Так, іноді ми навіть маємо щасливий вигляд, за що нам часто прилітає від інших. Але ви, як і я, знаєте, що насправді у кожен момент життя всередині нас величезний нерозплутаний клубок болю, страху та почуття несправедливості.

Але щодня ми чіпляємося за смисли, ми випливаємо, навіть якщо знову занурюємося.

І ось проїжджаючи через європейські міста, я розглядаю ці величні будинки та будівлі та відчуваю все по-новому. Раніше я просто захоплювалася красою, а сьогодні думаю, скільки крові пролито і скільки сліз виплакано народами, цілими поколіннями цих країн, перш ніж вони стали тими, ким є сьогодні.

Скільки несправедливих рішень, скільки помилок неадекватних правителів було до того, як у цих площах з'явилася атмосфера свободи і верховенство права, права життя!" – написала акторка.

Ксенія говорить, що їй складно прийняти цю жорстоку реальність. Але, незважаючи на це, вона вірить, що наші діти та онуки будуть жити у вільній, багатій і незалежній Україні.

"Я дивлюся на ці будинки і зачаровано шепочу: нехай увесь цей біль буде заради розквіту всього світу! Нехай Україна стане найгуманнішою, найпросунутішою країною, яка буде експортувати смисли всім!!!

Ми варті цього! Ми зможемо! Я вірю, я хочу цього! А чого хоче жінка, того хоче Бог, ви ж пам'ятаєте? Значить, все буде Україна, треба вірити!" – підсумувала Мішина.

Читайте також: