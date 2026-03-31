Неллі Фуртадо вперше вийшла у світ після заяв про завершення музичної кар’єри

Неллі Фуртадо / © Getty Images

Канадська співачка Неллі Фуртадо, яка минулої осені оголосила, що йде зі сцени, вперше вийшла на червону доріжку. 47-річна співачка відвідала церемонію вручення премії Juno Awards 2026.

Неллі Фуртадо / © Getty Images

Зірка обрала для своєї появи на заході довгу червону сукню-бюстьє, яка підкреслювала декольте. Це було вбрання від канадського дизайнера індіанського походження Леслі Хемптон незвичайного дизайну — талія була підкреслена, а в зоні бедер сукню прикрашали складки тканини.

Також на тканині сукні були абстрактні аплікації з тканини, які нагадували принт. Однак не лише сукня співачки привернула увагу, а й її нова зачіска — Неллі підстриглась і тепер носить трендовий боб.

Неллі Фуртадо / © Getty Images

Нагаддаємо, що у жовтні 2025 року Фуртадо, яка і так мала тривалу перерву в кар’єрі, повідомила, що прийняла рішення остаточно піти зі сцени. Своє рішення вона пояснила бажанням зосередитись на сім’ї. Проте шанувальники артистки запідозрили, що вона могла відмовитися виходити на сцену, через те, що останнім часом у Мережі її часто критикували за зміни у фігурі.