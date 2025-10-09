Немов чорний лебідь: Сара Джессіка Паркер шокувала сукнею з величезними крилами

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джессіка Паркер з’явилася на червоній доріжці з чоловіком Меттью Бродеріком. Знаменита пара відвідала щорічний галавечір New York City Ballet, який відбувся в нью-йоркському театрі.

Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік / © Associated Press

Для заходу 60-річна Сара Джессіка вибрала чорно-бежеву сукню від нідерландського бренду Iris Van Herpen з гігантськими театральними чорними крилами з ефектної сітчастої тканини. Екстравагантне вбрання буквально затьмарило всі інші образи гостей заходу.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Спереду у сукні був розріз на спідниці. Образ Паркер доповнила лаконічною зачіскою-пучком і парою діамантових сережок.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Що цікаво, акторка також доповнила образ манікюром — вона нафарбувала нігті темним лаком, хоча раніше заявляла, що не любить цей б’юті-момент і їй шкода часу, який витрачається на манікюр.

«Я ніколи не роблю манікюр… і, ймовірно, за 10 років я покривала нігті лаком двічі», — якось сказала вона в інтерв’ю.