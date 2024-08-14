Неможливо не помітити: акторка у кислотно-салатовому костюмі прийшла на ранкове шоу

Гарсель Бове обрала для своєї появи в ефірі яскраве вбрання.
Американська акторка Гарсель Бове привернула до увагу папараці своїм яскравим луком.
Зірка прийшла на ранкове шоу Good Morning America у Нью-Йорку у костююмі кислотно-салатового кольору, який складався зі штанів-палацо і жакета з одним ґудзиком в тон.
Вбрання Гарсель доповнила срібними босоніжками. Вона зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж смокі-айс та білі манікюр і педикюр. Срібні прикраси завершили образ Бове.
Нагадаємо, до об'єктивів папараці у Маямі потрапила латиноамериканська акторка і модель Елізабет Гутьєррес, яка йшла на світський захід. Жінка мала красивий вигляд у білій ажурній сукні з квітковим орнаментом довжини міді, яка під низом мала нюдову підкладку.
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