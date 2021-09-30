Неможливо не помітити: Белла Торн блиснула на вулицях Мілана пірсингом сосків

Акторка і модель давно зробила собі інтимний пірсинг.

Папараці заскочили Беллу Торн на вулицях Мілана у компанії свого нареченого Бенджаміна Масколо. Дівчина гуляла у повсякденному образі. На ній були світлі широкі штани, які вона поєднала з блідо-блакитним кроптопом з однією лямкою, яка тримала на собі всю вагу пишного декольте акторки.

Белла Торн / Getty Images

Крізь тонку тканину топа був помітний пірсинг сосків з прикрасою у вигляді барбели — штанги. Дівчина дуже пишається тим, що проколола соски, і вважає це дуже сексуальним і збудливим. Її коханому, напевно, її інтимний пірсинг теж дуже подобається.

Белла Торн / Getty Images

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Свій аутфіт зірка доповнила сріблястими кросівками і чорним невеликим рюкзаком. Руду шевелюру вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, у квітні цьогоріч Белла оголосила про заручини зі своїм коханим — 28-річним музикантом Бенджаміном Масколо. На честь цього вони влаштували гучну вечірку, на якій модель продемонструвала два ефектних луки у червоному.

Белла Торн / Instagram Белли Торн

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Стиль Белли Торн (10 фото)

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