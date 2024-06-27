Неможливо не помітити: телеведуча у кольоровій сукні продемонструвала величезні груди під час прогулянки

40-річна телеведуча Джессіка Алвес яскравим вбранням підкреслила пишні форми.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лондона. Її неможливо було не помітити.
Знаменитість вийшла на прогулянку у кольоровій обтислій сукні з психоделічним принтом, відвертим декольте і без бретельок. Вбрання чудово підкреслило її величезні груди, від яких тяжко одразу відвести погляд, тонку талію і широкі стегна.
Свій аутфіт Алвес доповнила шкіряними помаранчевими туфлями і шкіряною червоною сумкою із зображенням монограми бренду Louis Vuitton.
Джессіка зробила укладання з боковим проділом та насичений макіяж із пишними віями і нюдовою помадою. У вухах у неї були розкішні золоті сережки у вигляді метеликів із блакитним камінням, а на руках – срібні браслети і каблучки з діамантами. Довгий гострий манікюр з блисітками завершив яскравий образ телеведучої.
Нагадаємо, раніше Джессіка Алвес у прозорому шоколадному комбінезоні, прикрашеному стразами, блиснула пишним бюстом.
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