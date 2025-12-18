Неможливо відвести очей: акторка у сукні з відвертим декольте похизувалася великими грудьми

Bad Bella / © Getty Images

Американська акторка і модель Bad Bella відвідала прем’єру фільму Marriage Bites у Брукгейвені, штат Джорджія. Зірка привернула увагу своїм ефектним аутфітом.

На ній була вечірня темно-синя сукня з розрізом, корсетом, розшитим лелітками і перлинами, і драпуванням на стегнах. Головний акцент у її аутфіті був на відвертому декольте, яке підкреслило її великі груди. Взута вона була у босоніжки кольору металік з кристалами.

Bad Bella / © Getty Images

Bad Bella зробила зачіску з локонами, насичений макіяж із пишними накладними віями і рожевою помадою, довгий бордовий манікюр із декором та рожевий педкюр. У вухах у неї були елегантні діамантові сережки, а на руці — діамантовий браслет.