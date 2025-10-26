Неможливо відвести від неї очей: зірка реаліті у сукні з мереживом похизувалася привабливим декольте

Оландрія Картен / © Associated Press

Зірка американського реалітішоу «Острів кохання», телеведуча, модель та інфлюенсерка — Оландрія Картен — стала гостею церемонії вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі.

Дівчина одразу привернула до себе увагу фотографів і публіки, адже мала просто неймовірно гарний вигляд. Картен була одягнена у спокусливу чорну шовкову сукню фасону «русалка» з мереживним ліфом, мереживними вставками, зі шлейфом і на тонких бретельках. Головним акцентом у її аутфіті було привабливе декольте.

Оландрія зробила об’ємну зачіску з локонами, насичений вечірній макіяж із червоною помадою, червоними рум’янами і пишними віями, а також молочний манікюр. У вухах у неї були чорні сережки-люстри, а на руці — каблучка з камінням.

Нагадаємо, Оландрія Картен у чорному боді з глибоким вирізом аж до пупка потрапила до об’єктивів папараці під час Тижня моди у Нью-Йорку.