ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Неможливо відвести від неї очей: зірка реаліті у сукні з мереживом похизувалася привабливим декольте

Оландрія Картен у шовковому вбранні мала стрункий і гарний вигляд на премії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оландрія Картен

Оландрія Картен / © Associated Press

Зірка американського реалітішоу «Острів кохання», телеведуча, модель та інфлюенсерка — Оландрія Картен — стала гостею церемонії вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі.

Дівчина одразу привернула до себе увагу фотографів і публіки, адже мала просто неймовірно гарний вигляд. Картен була одягнена у спокусливу чорну шовкову сукню фасону «русалка» з мереживним ліфом, мереживними вставками, зі шлейфом і на тонких бретельках. Головним акцентом у її аутфіті було привабливе декольте.

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія Картен / © Associated Press

Оландрія зробила об’ємну зачіску з локонами, насичений вечірній макіяж із червоною помадою, червоними рум’янами і пишними віями, а також молочний манікюр. У вухах у неї були чорні сережки-люстри, а на руці — каблучка з камінням.

Нагадаємо, Оландрія Картен у чорному боді з глибоким вирізом аж до пупка потрапила до об’єктивів папараці під час Тижня моди у Нью-Йорку.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie