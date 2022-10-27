Неочікувано: Демі Роуз змінила зачіску і похизувалася пишними сідницями

Модель продемонструвала в Instagram новий імідж.
Демі Роуз приїхала на відпочинок до Коста-Рики і вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю. Модель перефарбувала волосся в рубіновий колір і накрутила локони.
Щоб похизуватися перевтіленням, Роуз сфотографувалася. Для цього вона одягла чорні плавки і червоно-чорний топ із "хижим" принтом. Демі скупалася і похизувалася своїми пишними сексуальними сідницями.
До речі, натуральний колір волосся Роуз - чорний. Але вона вже встигла побувати блондинкою різних відтінків.
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