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Неочікувано: Демі Роуз змінила зачіску і похизувалася пишними сідницями

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Неочікувано: Демі Роуз змінила зачіску і похизувалася пишними сідницями

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель продемонструвала в Instagram новий імідж.

Демі Роуз приїхала на відпочинок до Коста-Рики і вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю. Модель перефарбувала волосся в рубіновий колір і накрутила локони.

Щоб похизуватися перевтіленням, Роуз сфотографувалася. Для цього вона одягла чорні плавки і червоно-чорний топ із "хижим" принтом. Демі скупалася і похизувалася своїми пишними сексуальними сідницями.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

До речі, натуральний колір волосся Роуз - чорний. Але вона вже встигла побувати блондинкою різних відтінків.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
651
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