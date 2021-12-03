Неочікувано: "Холостячка" Злата Огнєвіч перед фіналом відправила додому ще одного учасника

Неочікувано: "Холостячка" Злата Огнєвіч перед фіналом відправила додому ще одного учасника

Співачка зрозуміла, що не має почуттів до чоловіка.

Просто зараз триває дванадцятий, фінальний, випуск другого сезону шоу "Холостячка". Головна героїня проєкту – Злата Огнєвіч – вирішила попрощатися з одним із учасників. Вона відправила додому психолога Романа Свечкоренка.

Роман Свечкоренко/Instagram

Чоловік повернувся у шоу минулого випуску під час церемонії троянд, що стало несподіванкою як для чоловіків, так і для співачки. Умовою для повернення Романа було вирішення його питання про офіційне оформлення розлучення з дружиною.

Роман і Злата сходили на побачення, під час якого він зізнався, що насправді розлучення офіційно ще не оформили і зараз відбувається судовий процес.

Після цього Огнєвіч сказала Свечкоренку, що її рішення залишається незмінним і вона не буде розвивати стосунки із одруженим чоловіком.

Крім того, артистка зізналася, що вона вже не відчуває до Романа того, що відчувала на початку проєкту. Тож Злата попрощалася з Романом.

"Те, що було на початку, зараз це все стало тоншим і я можу сказати, що я відпускаю тебе. Дуже рада тебе дізнатися", - сказала артистка Свечкоренку.

Поза кадром Злата зізналася, що вона не має почуттів до Романа:

"Я сподівалася, що сьогоднішнє романтичне побачення допоможе мені розібратися більше у своїх почуттях, але сьогодні я точно зрозуміла, що ні – час втрачений і я нічого не можу з собою зробити. Навіть, якби Рома вирішив питання з розлученням – нема цих почуттів".

Тож у фіналі за серце Злати будуть боротися двоє - Андрій Задворний і Дмитро Шевченко.

Андрій Задворний і Дмитро Шевченко

Читайте також: