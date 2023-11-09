Неочікувано: Кайлі Дженнер показала, що виростила у себе в саду

Зірка реаліті-шоу здивувала своїх фоловерів у Instagram – цього разу не гламурним вбранням.
26-річна бізнес-леді Кайлі Дженнер зараз зайнята просуванням свого нового бренду одягу — Khy. Новий бізнес зірки успішно стартанув — протягом першої години після запуску продажу становили 1 млн доларів.
Однак, як виявилося, Кайлі не лише успішний підприємиця, а й садівниця. У своєму Instagram дівчина показала перший урожай – у її саду встигли гранати.
Також, схоже, Дженнер-молодша завела собі чотирилапого друга — мармурова такса дуже часто почала з'являтися у неї в сториз.
Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер показала фото зі спортзалу. Дівчина позувала з недбалим пучком та майже без макіяжу.
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