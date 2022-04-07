"Непереможна Україна": Білик, Бужинська, Зібров, Сумська та інші артисти презентували патріотичну пісню

Золоті голоси нашої країни об'єдналися, щоб висловити у пісні біль України та водночас надію і віру у перемогу.

Українські артисти об'єдналися і випустили спільну патріотичну композицію "Непереможна Україна".

Патріотичну пісню заспівали Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Оксана Пекун, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Іво Бобул, Гарік Кричевський, Дмитро і Назарій Яремчуки, Віктор Павлік та інші.

Слова пісні Лариси Архипенко, музика та аранжування – Володимира Будейчука.

"У кожного українця невимовно болить душа за те, що ворог зробив у рідному нашому домі - Україні... Це невигойний біль, який не перестане НІКОЛИ у цьому житті!

І не співається нині, але плаче Піснею серце... Золоті голоси України об'єдналися зі своєю пісенною зброєю, словом, думкою, ділом, аби висловити у цій пісні біль України та водночас надію і віру в Перемогу.

Низьким поклоном дякують всім, хто віддав життя за Україну, нашим мужнім ЗСУ, теробороні, волонтерам, медикам, пожежникам, усім українцям, які кожен на своєму місці роблять свій внесок у Перемогу України над злом!

Нехай ця Пісня як молитва із молитвами кожного українця долине до Бога і благословить весь український народ!" – йдеться у підписі в YouTube.

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