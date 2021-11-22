Непоміченою не залишилася: Голлі Беррі у стильному луці приїхала на шоу

55-річна акторка Голлі Беррі відвідала ранкове шоу на телеканалі ABC.

Зірка потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на знімання шоу "Доброго ранку, Америко" на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Зірка мала чудовий вигляд в картатих штанах і подовженому жакеті з поясом на талії, поєднуючи вбрання з довгим двоколірним пальтом. Одна його частина була темною, як костюм, а інша – білою і теж у клітинку. Стильний одяг Голлі поєднала зі шкіряними мюлями на підборах з ремінцями з камінням.

Акторка зробила світлий манікюр, укладання, макіяж у теплих бежевих тонах, а на пальці у неї сяяла каблучка з камінням. Поруч із нею йшов охоронець, який люб'язно тримав у руках парасольку.

Голлі Беррі / Getty Images

Іноді Голлі вибирає і пікантніші образи для своїх виходів. Наприклад, минулого разу, коли вона прямувала на шоу Джиммі Кіммела, то одягла чорний халат-кімоно із золотистим принтом, під яким був відсутній бюстгальтер. Беррі ходить по шоу не просто так, вона розповідає про фільм Netflix Bruised, в якому дебютує як режисерка, а також грає головну роль.

Голлі Беррі / Getty Images

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