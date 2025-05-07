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- Шоу-бізнес
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Нереальна красуня: Гейлі Бібер помітили папараці дорогою на грандіозну вечірку
Модель та підприємниця Гейлі Бібер з’явилася цього року серед гостей, яким пощастило отримати запрошення на Met Gala від Анни Вінтур.
На цьому заході красуня продемонструвала лаконічне чорне вбрання — сукню-жакет у стилі смокінгу від бренду Saint Laurent. Це була сукня з двома ґудзиками, яку доповнювали капронові колготки та мюлі на величезній платформі від бренду Giuseppe Zanotti. Волосся вона уклала в елегантну зачіску, а також одягла безліч діамантових прикрас, від яких захоплювало дух.
Проте не менш ефектний лук Гейлі обрала і для вечірки, яка була не такою формальною і відбулася вже після офіційного балу у Метрополітен-музеї. Модель помітили, коли вона вийшла з машини та прямувала на тусовку. Друге її вбрання було вже бежевого кольору і від бренду Schiaparelli.
Мінісукню-корсет Бібер носила зі срібними мюлями від Paris Texas та маленькою сумочкою від Saint Laurent. Дорогі діаманти вона зняла, а в руці несла телефон, таким чином ненав’язливо знову прорекламувавши свій бренд косметики Rhode за допомогою вірусного блиску для губ, футляром якого є чохол телефону.
Але це не всі мінісукні від Гейлі. Також папараці її заскочили у Нью-Йорку біля готелю у чорно-білій сукні від Dilara Findikoglu з колекції осінь-зима 2024. Вбрання вона носила зі слінгбеками від Saint Laurent та сонцезахисними окулярами.
Чоловік зірки Джастін Бібер цього року з нею на заході не з’явився, проте стежив за тим, що відбувається, та публікував багато фотографій своєї коханої у соцмережах.