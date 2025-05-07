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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

Нереальна красуня: Гейлі Бібер помітили папараці дорогою на грандіозну вечірку

Модель та підприємниця Гейлі Бібер з’явилася цього року серед гостей, яким пощастило отримати запрошення на Met Gala від Анни Вінтур.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Getty Images

На цьому заході красуня продемонструвала лаконічне чорне вбрання — сукню-жакет у стилі смокінгу від бренду Saint Laurent. Це була сукня з двома ґудзиками, яку доповнювали капронові колготки та мюлі на величезній платформі від бренду Giuseppe Zanotti. Волосся вона уклала в елегантну зачіску, а також одягла безліч діамантових прикрас, від яких захоплювало дух.

Гейлі Бібер на Met Gala 2025 / © Associated Press

Гейлі Бібер на Met Gala 2025 / © Associated Press

Проте не менш ефектний лук Гейлі обрала і для вечірки, яка була не такою формальною і відбулася вже після офіційного балу у Метрополітен-музеї. Модель помітили, коли вона вийшла з машини та прямувала на тусовку. Друге її вбрання було вже бежевого кольору і від бренду Schiaparelli.

Гейлм Бібер йде на вечірку після Met Gala / © Getty Images

Гейлм Бібер йде на вечірку після Met Gala / © Getty Images

Мінісукню-корсет Бібер носила зі срібними мюлями від Paris Texas та маленькою сумочкою від Saint Laurent. Дорогі діаманти вона зняла, а в руці несла телефон, таким чином ненав’язливо знову прорекламувавши свій бренд косметики Rhode за допомогою вірусного блиску для губ, футляром якого є чохол телефону.

Але це не всі мінісукні від Гейлі. Також папараці її заскочили у Нью-Йорку біля готелю у чорно-білій сукні від Dilara Findikoglu з колекції осінь-зима 2024. Вбрання вона носила зі слінгбеками від Saint Laurent та сонцезахисними окулярами.

Хейлі Бібер помітили перед початком Met Gala / © Associated Press

Хейлі Бібер помітили перед початком Met Gala / © Associated Press

Чоловік зірки Джастін Бібер цього року з нею на заході не з’явився, проте стежив за тим, що відбувається, та публікував багато фотографій своєї коханої у соцмережах.

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