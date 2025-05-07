Нереальна красуня: Гейлі Бібер помітили папараці дорогою на грандіозну вечірку

Гейлі Бібер / © Getty Images

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На цьому заході красуня продемонструвала лаконічне чорне вбрання — сукню-жакет у стилі смокінгу від бренду Saint Laurent. Це була сукня з двома ґудзиками, яку доповнювали капронові колготки та мюлі на величезній платформі від бренду Giuseppe Zanotti. Волосся вона уклала в елегантну зачіску, а також одягла безліч діамантових прикрас, від яких захоплювало дух.

Гейлі Бібер на Met Gala 2025 / © Associated Press

Проте не менш ефектний лук Гейлі обрала і для вечірки, яка була не такою формальною і відбулася вже після офіційного балу у Метрополітен-музеї. Модель помітили, коли вона вийшла з машини та прямувала на тусовку. Друге її вбрання було вже бежевого кольору і від бренду Schiaparelli.

Гейлм Бібер йде на вечірку після Met Gala / © Getty Images

Мінісукню-корсет Бібер носила зі срібними мюлями від Paris Texas та маленькою сумочкою від Saint Laurent. Дорогі діаманти вона зняла, а в руці несла телефон, таким чином ненав’язливо знову прорекламувавши свій бренд косметики Rhode за допомогою вірусного блиску для губ, футляром якого є чохол телефону.

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Але це не всі мінісукні від Гейлі. Також папараці її заскочили у Нью-Йорку біля готелю у чорно-білій сукні від Dilara Findikoglu з колекції осінь-зима 2024. Вбрання вона носила зі слінгбеками від Saint Laurent та сонцезахисними окулярами.

Хейлі Бібер помітили перед початком Met Gala / © Associated Press

Чоловік зірки Джастін Бібер цього року з нею на заході не з’явився, проте стежив за тим, що відбувається, та публікував багато фотографій своєї коханої у соцмережах.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press