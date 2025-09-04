Нереальна красуня: Кетрін Зета-Джонс у вбранні зі шнурівкою сходила на інтерв'ю

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Реклама

Зірка серіалу «Венздей» і лауреатка «Оскара» Кетрін Зета-Джонс з’явилася на вулицях Нью-Йорка. Акторку сфотографували папараці біля студії ABC 3 вересня, куди вона прийшла на інтерв’ю.

Кетрін одягла того дня вбрання від американського бренду Thom Browne, що складалося з сукні-олівця довжини міді, жакета з укороченими рукавами та корсета, який був зі шнурівкою спереду. Також акторка вдягнула чорні смугасті колготки й креативні туфлі на шнурках із трояндами і фігурними підборами.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Волосся Кетрін було розпущене і підкручене в легкі локони, а на очі вона одягла окуляри в коричневій оправі.

Реклама

Сумки в неї в руці не було, але нещодавно акторка розповіла, що в неї величезна колекція Fendi Baguette - це культова модель сумки, яка неодноразово з’являлася в серіалі «Секс і місто», а також її люблять багато знаменитостей. Кетрін протягом багатьох років колекціонувала її і зібрала багато різних моделей.