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Нереальна красуня: Сідні Свіні з’явилася у Венеції напередодні весілля Безоса
Акторку помітили перед весіллям одного з найбагатших людей у світі. Ймовірно, вона теж у списку запрошених гостей.
Цього тижня у Венеції відбудеться весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та його коханої — колишньої телеведучої Лорен Санчес. Пара орендувала для святкування розкішні готелі та навіть цілий острів, а також запросила 200 гостей, серед яких опинилася новоспечена голлівудська суперзірка — 27-річна красуня й акторка Сідні Свіні.
Дівчину помітили на прогулянці мальовничою вулицею у Венеції, коли вона прогулювалася вдень. Вона була одягнена в чорне міні від бренду Chloé — комбінезон з V-подібним вирізом із шовкового жоржету, виконаний у трендовому бохостилі. Цей образ Сідні доповнила туфлями з відкритою п’ятою від Miu Miu, невеликою сумкою, а також розкішними кучерями, макіяжем і сонцезахисними окулярами.
Також того дня у місті помітили дівчину Леонардо Ді Капріо з покупками — 27-річну італійську модель Вітторію Черетті. Вона та її знаменитий бойфренд теж у списку запрошених на весілля мільярдера.