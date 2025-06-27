ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
4339
Час на прочитання
1 хв

Нереальна красуня: Сідні Свіні з’явилася у Венеції напередодні весілля Безоса

Акторку помітили перед весіллям одного з найбагатших людей у світі. Ймовірно, вона теж у списку запрошених гостей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Цього тижня у Венеції відбудеться весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та його коханої — колишньої телеведучої Лорен Санчес. Пара орендувала для святкування розкішні готелі та навіть цілий острів, а також запросила 200 гостей, серед яких опинилася новоспечена голлівудська суперзірка — 27-річна красуня й акторка Сідні Свіні.

Дівчину помітили на прогулянці мальовничою вулицею у Венеції, коли вона прогулювалася вдень. Вона була одягнена в чорне міні від бренду Chloé — комбінезон з V-подібним вирізом із шовкового жоржету, виконаний у трендовому бохостилі. Цей образ Сідні доповнила туфлями з відкритою п’ятою від Miu Miu, невеликою сумкою, а також розкішними кучерями, макіяжем і сонцезахисними окулярами.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Також того дня у місті помітили дівчину Леонардо Ді Капріо з покупками — 27-річну італійську модель Вітторію Черетті. Вона та її знаменитий бойфренд теж у списку запрошених на весілля мільярдера.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
4339
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie