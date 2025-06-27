Нереальна красуня: Сідні Свіні з’явилася у Венеції напередодні весілля Безоса

Сідні Свіні / © Associated Press

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Цього тижня у Венеції відбудеться весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та його коханої — колишньої телеведучої Лорен Санчес. Пара орендувала для святкування розкішні готелі та навіть цілий острів, а також запросила 200 гостей, серед яких опинилася новоспечена голлівудська суперзірка — 27-річна красуня й акторка Сідні Свіні.

Дівчину помітили на прогулянці мальовничою вулицею у Венеції, коли вона прогулювалася вдень. Вона була одягнена в чорне міні від бренду Chloé — комбінезон з V-подібним вирізом із шовкового жоржету, виконаний у трендовому бохостилі. Цей образ Сідні доповнила туфлями з відкритою п’ятою від Miu Miu, невеликою сумкою, а також розкішними кучерями, макіяжем і сонцезахисними окулярами.

Сідні Свіні / © Associated Press

Також того дня у місті помітили дівчину Леонардо Ді Капріо з покупками — 27-річну італійську модель Вітторію Черетті. Вона та її знаменитий бойфренд теж у списку запрошених на весілля мільярдера.

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Вітторія Черетті / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images