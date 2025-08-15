Нереальна красуня: Сімон Ешлі з "Бріджертонів" на зніманнях найобговорюванішого фільму літа

Сімон Ешлі / © Getty Images

Вона з’явиться у другій частині фільму «Диявол носить Prada», яка вийде на екрани наступного року.

Кого саме зіграє у фільмі акторка поки що тримається в таємниці, але її вже кілька разів фотографували під час знімань. 14 серпня Сімон заскочили у Верхньому Іст-Сайді — престижному районі міста. Акторка була вбрана в стильні вільні джинси, босоніжки та чорний лаконічний топ. Лук Сімон доповнили сонцезахисні окуляри, зачіска і босоніжки. В руках вона несла великий пакет.

Раніше Сімон також продемонструвала більш гламурне вбрання. Під час знімань однієї зі сцен, яка, імовірно, буде зображати Met Gala, акторка з’явилася в чорній короткій сукні. Її вбрання було від бренду Jean Paul Gaultier з колекції от-кутюр осінь-зима 2010.

У руках вона тримала дві сумки — від Rafe незвичайної форми, а також сумку у вигляді серця від Bvlgari. Це гламурне вбрання вона також поєднала з не менш гламурним взуттям від Gedebe зі стразами.

Картина вийде через 20 років після прем’єри першої частини, яка зібрала значні 326 мільйонів доларів у прокаті в усьому світі та принесла Меріл Стріп номінацію на «Оскара» за найкращу жіночу роль. До своїх ролей повернуться такі зірки, як Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей. Остання зіграє, як і минулого разу, головну роль і вже почала роботу. Як і серіал «Секс і місто», фільм «Диявол носить Prada» знімають частково на вулиці.