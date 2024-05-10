Нереальна красуня: Дженніфер Лопес заскочили папараці з дочкою в Парижі

До столиці Франції вона вирушила, мабуть, щоби провести сімейні вихідні з дітьми.

Після тріумфу на Met Gala в Нью-Йорку, де з'явилася в "голій" сукні з 2,5 мільйона намистин, Дженніфер Лопес вирушила до Парижа. Суперзірку заскочили папараці на вулиці у столиці Франції.

Дженніфер мала розкішний вигляд і була одягнена у стильні широкі джинси, які поєднала з класичною білою сорочкою та довгим оверсайз плащем.

Образ вона доповнила квадратними окулярами від Nile, масивними золотими сережками-кільцями та стильними туфлями від бренду Stuart Weitzman. У руці вона несла улюблену сумку Birkin від Hermes.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Того ж дня, але декількома годинами пізніше, Лопес знову помітили на вулиці, але вже з її дочкою Еммою. Мама та донька, мабуть, прямували на шопінг. Співачка трохи змінила лук, оскільки замість туфель взула зручні кросівки, а також зібрала волосся. 16-річна Емма віддала перевагу широким блакитним джинсам та сорочці з короткими рукавами. Також дівчина доповнила образ кедами.

Дженніфер Лопес та її дочка Емма / Фото: Getty Images

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