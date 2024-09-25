Нереальна красуня: іспанська співачка Розалія дивує вбраннями на Тижні моди в Парижі

Популярна іспанська зірка — 25-річна співачка Розалія — неодноразово привертала увагу на Тижні моди в Парижі, який зараз у розпалі.

Дівчина відвідала показ Модного дому Christian Dior, який представив колекцію весна-літо 2025 прет-а-порте.

Розалія / Фото: Associated Press

Розалія одягла на модний захід костюм із жакетом та спідницею-олівцем, яку прикрашала висока блискавка.

Також співачка доповнила вбрання шкіряними чорними рукавичками та слінгбеками з бантиками. Своє розкішне довге волосся вона просто розпустила.

Розалія / Фото: Associated Press

Між показами її неодноразово фотографували папараці. В одному з образів Розалія поєднала червоні чоботи від Dries Van Noten з мінісукнею відтінку вершкового масла та чорним об'ємним бомбером. Заскочили Розалію, коли вона залишала готель The Ritz, де зупинилася.

Розалія / Фото: Getty Images

Також красуня продемонструвала образ у чорному ефектному вбранні. Її лук складався з майки з декором і зовсім прозорої спідниці. Вбрання мало дуже незвичний і сміливий вигляд.

Розалія / Фото: Getty Images

Також показ Dior у Парижі відвідали акторки Аня Тейлор-Джой та Наталі Портман. Цього разу Тиждень моди триватиме від 23 вересня до 1 жовтня.

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