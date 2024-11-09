Нереальна красуня: Тейлор Свіфт сфотографували у корсетній сукні з декольте від Vivienne Westwood

Співачку Тейлор Свіфт помітили папараці в Нью-Йорку, коли вона вийшла зі своєї машини і прямувала, ймовірно, на вечерю. Тейлор була дуже гарною, а образ продумала до дрібниць.

На суперзірці цього разу була чарівна корсетна сукня від бренду Vivienne Westwood, зшита зі смугастої бавовняної тканини. Плечі у неї були опущені, сукня мала глибоке декольте, а також принт у вигляді мазків фарби.

Це незвичайне вбрання Свіфт доповнила оксамитовими бордовими мюлями на підборах від Aquazzura та чорною сумкою з короткою ручкою від Vivienne Westwood. Волосся співачка уклала у високу зачіску з локонами, а також зробила свій улюблений макіяж із червоною помадою на губах. Але варто відзначити її прикраси, адже на Тейлор був дуже незвичайний набір від бренду For Future Reference. Це кольє зроблено із сторої бронзової монети 1970-х років.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Раніше цю прикрасу Свіфт уже носила, але тільки в поєднанні з денімом. На одній з ігор з американського футболу, коли прийшла повболівати за свого бойфренда, вона з'явилася в джинсовому корсеті від Versace Medusa та шортах, які поєднала з чоботями Giuseppe Zanotti трендового винного відтінку.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: Associated Press

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