Нереальна схожість: Тімоті Шаламе одягнувся Бобом Діланом для презентації фільму

Голлівудський красень Тімоті Шаламе, який зіграв у новому фільмі "Дюна", відвідав черговий захід у Нью-Йорку — презентацію фільму-байопіка "Повна невідомість".

У цьому фільмі молодий актор зіграв роль культового американського музиканта — Боба Ділана. Тому на презентації Тімоті вирішив справити враження і явно трохи пожартувати — він убрався в образ повністю ідентичний тому, що носив сам Боб Ділан 2003 року.

На Шаламе була довга шкіряна куртка-пальто, чорні штани та черевики. Також образ він доповнив картатою сорочкою, шарфом на шиї, рукавичками та шарфом. Екстравагантності додавали йому тонкі вуса та волосся, яке було світлого кольору. Можливо, актор одягнув перуку. Можна помітити, що він навіть намагався скопіювати вираз обличчя Боба.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

А такий вигляд мав Ділан на заході 21 рік тому.

Боб Ділан / Фото: Getty Images

Як гадаэте, чи вдалося Тімоті відтворити образ кумира мільйонів?

Фільм з Тімоті розповість про прибуття 19-річного Боба Ділана до Нью-Йорка 1961 року та про його перетворення на культурний феномен. Під час знымань актора неодноразово фотографували папараці, як і його колегу Ель Феннінг.

Нагадаємо, що Боб Ділан — легендарний американський автор-виконавець, художник, письменник та кіноактор. Він є також однією з найвпливовіших постатей у попмузиці протягом останніх шістдесяти років, лауреат Нобелівської премії з літератури та безлічі музичних нагород.

Читайте також:

Актор Тімоті Шаламе на заходах (11 фото)