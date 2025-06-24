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- Шоу-бізнес
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Нереальна схожість: актора Пола Келлі, який грає сина Кеннеді, помітили за роботою
Робота над гучним серіалом у розпалі.
У Нью-Йорку триває робота над серіалом-антологією під назвою «Американська історія кохання» і перший сезон цього проєкту розповість про трагічну історію однієї з найвідоміших закоханих пар США — Джона Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт-Кеннеді.
Джон — був єдиним сином убитого президента Америки Джона Кеннеді та Жаклін Кеннеді, а також дуже популярним молодим чоловіком — за ним протягом усього життя полювали папараці, а потім і за його дружиною Керолін Бессетт. Жовта преса докладно описували, де вони їли і робили покупки, і навіть висвітлювали їхні публічні сварки. Папараці часто чекали зовні квартири пари у Трайбеку, щоб зробити фотографії.
Джон-молодший часто користувався не машиною, а їздив містом велосипедом, водночас він був одягнений у стильний костюм і сорочку. Саме одну з таких сцен відтворять у серіалі і актор Пол Келлі, який грає Кеннеді, вже потрапив у цьому образі під приціл папараці. Подібність до реальних фотографій просто приголомшлива.
Раніше актора також заскочили із Сарою Піджон, яка грає Керолін, під час роботи. Це були перші кадри зі знімань, а ось прем’єра серіалу має відбутися 14 лютого 2026 року, у День святого Валентина.