ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
2 хв

Нереальна схожість: актора Пола Келлі, який грає сина Кеннеді, помітили за роботою

Робота над гучним серіалом у розпалі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пол Келлі на зніманнях серіалу «Американська історія кохання»

Пол Келлі на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

У Нью-Йорку триває робота над серіалом-антологією під назвою «Американська історія кохання» і перший сезон цього проєкту розповість про трагічну історію однієї з найвідоміших закоханих пар США — Джона Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт-Кеннеді.

Джон — був єдиним сином убитого президента Америки Джона Кеннеді та Жаклін Кеннеді, а також дуже популярним молодим чоловіком — за ним протягом усього життя полювали папараці, а потім і за його дружиною Керолін Бессетт. Жовта преса докладно описували, де вони їли і робили покупки, і навіть висвітлювали їхні публічні сварки. Папараці часто чекали зовні квартири пари у Трайбеку, щоб зробити фотографії.

Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Джон-молодший часто користувався не машиною, а їздив містом велосипедом, водночас він був одягнений у стильний костюм і сорочку. Саме одну з таких сцен відтворять у серіалі і актор Пол Келлі, який грає Кеннеді, вже потрапив у цьому образі під приціл папараці. Подібність до реальних фотографій просто приголомшлива.

Пол Келлі на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» у ролі Джона Кеннеді-молодшого / © Getty Images

Пол Келлі на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» у ролі Джона Кеннеді-молодшого / © Getty Images

Раніше актора також заскочили із Сарою Піджон, яка грає Керолін, під час роботи. Це були перші кадри зі знімань, а ось прем’єра серіалу має відбутися 14 лютого 2026 року, у День святого Валентина.

Пол Келлі та Сара Піджон на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

Пол Келлі та Сара Піджон на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie