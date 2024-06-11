Нереальний образ: зірка серіалу "Дім дракона" на прем'єрі другого сезону у двоколірному костюмі

Британська акторка Емма Д'Арсі, зірка приквела "Гри престолів" - серіалу "Дім дракона", відвідала прем'єру другого сезону цього гучного шоу в Лондоні. Емма Д'Арсі має небінарну гендерну ідентичність і віддає перевагу зверненню "вони/їх".

Вони вийшли на фотокол у дуже ефектному луку від бренду Çanaku з колекції прет-а-порте весна-літо 2024. Вбрання включало подовжений жакет і чорну сорочку в горох. Головною фішкою костюма було те, що він двоколірний і пошитий наче в різній стилістиці, адже біла частина жакету була з прямим лацканом, а штани мали підворот. Чорна частина жакета була з англійським лацканом, мала довший поділ, а у штанів не було підворотів.

Поєднали Емма вбрання з дуже стильними черевиками, які теж виконані з різних матеріалів - текстурної чорної шкіри та червоної замші.

Емма Д'Арсі / Фото: Associated Press

Волосся зірки було укладено в так звану "мокру" зачіску назад, а на деяких фото вони позували ще й у окулярах.

Емма Д'Арсі / Фото: Associated Press

Друга частина серіалу розпочнеться на HBO 16 червня. Емма виконує в "Домі дракона" одну з головних ролей - грає Рейєніру Таргарієн - дочку короля та спадкоємницю престолу. У першому сезоні серіалу були показані витоки конфлікту в королівстві, а в другому буде показано його активну частину - масштабні та кровопролитні дії за участю драконів.

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