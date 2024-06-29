Нереально красива: Блейк Лайвлі заскочили папараці в ефектному міні з деніму

Незабаром із зіркою серіалу "Пліткарка" — Блейк Лайвлі — вихід у прокат новий фільм "Покинь, якщо кохаєш", який заснований на однойменному романі Коллін Гувер. А напередодні його прем'єри акторка проводить час у Нью-Йорку та насолоджується життям.

У п'ятницю ввечері Блейк помітили з подругою Ізабелою Феррер у Нью-Йорку у Грінвіч-Віллідж. Знаменитості сходили повечеряти до ресторану Carbone Fine Food.

Блейк мала чудовий і дуже гламурний вигляд. Акторка одягла образ з деніму, оскільки на ній була блакитна сукня, прикрашена кристалами, яку вона носила в поєднанні з довгим тренчем. Також зірка мала маленьку сумку від Chanel через плече, золоті прикраси на шиї та руках, а взула вона босоніжки на підборах і з камінням. Волосся же Блейк уклала у свою улюблену зачіску з легкими кучерями.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Спочатку фільм планували випустити у прокат 9 лютого 2024 року, але дату виходу було перенесено на літо 2024 року. Причиною такого великого розриву став страйк сценаристів та акторів у Голлівуді, адже під час нього роботу над фільмом було припинено. Під час знімань Блейк неодноразово попадала під приціл папараці.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

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