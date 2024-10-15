Нерозлучна зі своїм собакою: Демі Мур знову вийшла у світ з улюбленим вихованцем

Незабаром акторці виповниться 62 роки, але в це важко повірити.

Зараз Демі Мур проводить час у Нью-Йорку, де неодноразово потрапляла під приціл папараці.

Коли цього тижня її знову помітили з маленьким песиком на ім'я Пілаф, якого їй подарувала дочка Талула, акторка була з ніг до голови одягнена у все чорне. Демі обрала вбрання у стилі преппі і воно було від американського бренду Thom Browne.

Акторка поєднала кардиган, спідницю зі складками та однотонну чорну кофту. Також вона взула лофери, а в руці несла невелику сумку. Завершували лук легкий макіяж, довге розпущене волосся та окуляри на очах.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що маленьку Пілаф Мур бере абсолютно скрізь із собою і собака навіть відвідувала із зіркою модний показ. Демі тримала свого домашнього улюбленця на руках під час усього шоу.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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