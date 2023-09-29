Нещодавно в ньому дефілювала Шиффер: Енн Гетевей з'явилася у сукні з нової колекції Versace

Не встигла ця сукня з'явиться на подіумі і наробити галасу, як Енн вийшла в ній на публіку.

40-річна зірка фільму "Диявол носить Prada" — акторка Енн Гетевей — з'явилася в Нью-Йоркській публічній бібліотеці в четвер, щоб відвідати другий щорічний захід подружжя Джорджа та Амаль Клуні The Albies.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

На церемонії нагороди вручали активістам та організаціям з усього світу за їхню роботу в галузі медицини, права та журналістики. Серед лауреатів була й українська правозахисна організація Truth Hounds.

На Енн того вечора була м'ятно-зелена "металева" сукня-комбінація від Модного дому Versace, яку всього кілька днів тому на подіумі в Мілані, під час Тижня моди, презентувала супермодель 90-х Клаудія Шиффер.

Особливістю сукні стали мереживні вставки на грудях та талії, а також трендовий ромбоподібний принт у клоунському стилі. Образ Енн доповнила високою зачіскою в ретро-стилі, прикрасами Bulgari з діамантами та сріблястими туфлями з великими бантами. У руці вона тримала невелику срібну сумку.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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