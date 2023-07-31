Несла сина на руках: Емілі Ратаковскі помітили у невимушеному вбранні у Нью-Йорку

Зіркова мама намагається проводити з дитиною кожну вільну хвилину.
Відому американську модель Емілі Ратаковскі помітили у Нью-Йорку, коли вона у компанії друзів йшла вулицею після вечері. 32-річна знаменитість несла на руках свого маленького сина Сильвестра, якого народила у шлюбі з продюсером Себастьяном Бір-Макклардом.
Модель була одягнена просто і невимушено, оскільки на ній була вільна червона футболка та мішкуваті штани з принтом. Також вона одягла сонцезахисні окуляри та кросівки Reebok.
Маленького Сильвестра Емілі одягла у зелені шорти, жовту футболку та білі кросівки.
Нагадаємо, що з батьком малюка вона вже не у стосунках. Емілі покинула Себастьяна Бір-Маккларда після його зради. Роман пари тривав недовго, адже 2018 року, лише після кількох тижнів стосунків, вони одружилися, а 2022 року вже розлучилася.
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