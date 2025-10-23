ТСН у соціальних мережах

Несла в руках сумку у вигляді пакета від печива: Брі Ларсон здивувала аксесуаром за 895 доларів

З таким незвичайним аксесуаром акторка на публіці ще не з’являлася.

Брі Ларсон

Брі Ларсон / © Getty Images

У вівторок Брі Ларсон помітили в Нью-Йорку, коли вона йшла на інтерв’ю на шоу The View. Акторка була вбрана в жовтий атласний костюм зі спідницею від Moschino, який включав жакет у ретростилі з об’ємними рукавами та приталену спідницю, прикрашену різним декором.

Образ вона також доповнила дуже незвичайним клатчем від цього знаменитого і креативного бренду — сумка була виконана у вигляді збільшеної копії упаковки від печива.

Брі Ларсон / © Getty Images

Брі Ларсон / © Getty Images

Бренд створив ці сумки як колаборацію з брендом Pepperidge Farm, присвяченого новому печиву з лимонним смаком. Сумка, що дебютувала на подіумі під час показу колекції осінь-зима 2025 у лютому, продавалася за ціною 895 доларів.

Сумка Брі Ларсон / © Getty Images

Сумка Брі Ларсон / © Getty Images

Свій лук Брі також доповнила білими туфлями з бантиками і здивувала новою зачіскою — акторка відбрізала волосся і тепер носить зачіску піксі.

Також нагадаємо, що італійський дизайнерський дім Moschino відомий своїми комедійними інтерпретаціями не лише готового одягу, а й незвичних аксесуарів. Вони створили сумки у формі будь-чого, наприклад, у колекції весна-літо 2026 року презентували публіці сумки у вигляді каструль.

