Несподівана трансформація: Овен Вілсон з'явився на прем'єрі фільму з пишними вусами

Голлівудський актор Овен Вілсон відвідав у понеділок, 8 серпня, прем'єру пригодницького фільму "Секретна штаб-квартира" у Нью-Йорку, де зіграв одну з головних ролей. На червоній доріжці 53-річний актор з'явився у темно-синіх штанах, футболці та білій напівпрозорій сорочці. Також на ньому були замшеві коричневі туфлі без шнурків. Проте найбільше у цьому образі привертали увагу вуса знаменитості, які кардинально змінили його зовнішність.

Овен Вілсон / Фото: Associated Press

Фільм "Секретна штаб-квартира" розповідатиме про групу підлітків, які разом із наймогутнішим супергероєм у світі намагаються врятувати світ від лиходіїв. Нагадаємо, що перед цим проєктом Вілсон знімався у романтичному фільмі разом із Дженніфер Лопес під назвою "Вийду за тебе", а також у серіалі "Локи".

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