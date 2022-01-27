Несподівана зміна іміджу: Енн Гетевей стала блондинкою заради нової ролі

Акторка зіграє у драматичному фільмі.

Енн Гетевей зараз нарозхват, адже за останній час встигла знятися у фільмі Armageddon Time ("Час армагедону"), де грала з культовим актором та лауреатом премії "Оскар" Ентоні Гопкінсом, а також зіграла разом з Джаредом Лето у серіалі WeCrash(МиПрогоріли).

Вчора зірку помітили у Спрінгфілді, штат Нью-Джерсі. Енн зараз знімається у драматичному фільмі "Ейлін", і для цієї картини лауреатка "Оскара" кардинально змінила імідж і стала блондинкою, проте ні, вона не фарбувала волосся, а просто використала перуку.

Енн Гетевей / Getty Images

Відомо, що фільм заснований на дебютному романі американської письменниці Отесси Мошфег. Згідно з книжкою, головна героїня – 24-річна дівчина на ім'я Ейлін, яка працює у в'язниці для хлопчиків, її батько - алкоголік, а сама дівчина витрачає своє життя, крадучи дрібнички у магазинах та вирішуючи проблеми батька.

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