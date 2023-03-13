Несподіване рішення: Кендалл Дженнер скопіювала культовий образ Маріон Котіяр

Точно в такому вбранні 15 років тому на червоній доріжці сяяла інша зірка.

27-річна супермодель та представниця зіркового сімейства Кардашян-Дженнер — Кендалл — з'явилася на вечірці Vanity Fair, яка за традицією відбувається одразу після церемонії "Оскар".

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

Зірка віддала перевагу вінтажній золотій сукні-русалці з імітацією луски. У вбрання були широкі бретелі, які на спині перепліталися навхрест, а ось на грудях у неї були дві великі квітки.

Автором цього незвичайного вбрання є бренд Jean Paul Gaultier, а представлене воно було вперше у кутюрній колекції весна-літо 2008 року.

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

Однак це не перше подібне вбрання на заході. 2008 року французька акторка Маріон Котіяр вийшла на червону доріжку "Оскара" в такій самій сукні, але в білому відтінку і з золотистим оздобленням. Сукня була настільки незвичайною, що увійшла в історію церемонію, як одна з найкрасивіших вбрань.

Маріон Котіяр / Фото: Associated Press

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