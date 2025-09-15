ТСН у соціальних мережах

Несподіване возз'єднання: зірки серіалу "Дівчата Гілмор" вийшли на сцену церемонії "Еммі"

Телевізійний дует матері і дочки вручив нагороду на церемонії 14 вересня.

Алексіс Бледел і Лорен Грем

Алексіс Бледел і Лорен Грем / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премією «Еммі» — престижною нагородою, яку вважають телевізійним еквівалентом «Оскара». Під час церемонії шквал овацій зірвали екранні мама та донька — акторки Алексіс Бледел і Лорен Грем, відомі за культовим серіалом «Дівчата Гілмор».

Алексіс Бледел і Лорен Грем / © Associated Press

Серіал виходив від 5 жовтня 2000-го до 15 травня 2007 року і показував життя мами Лорелай та її доньки Рорі в маленькому мальовничому містечку. Продюсеркою серіалу й авторкою сценарію була Емі Шерман-Палладіно, яка поєднала у «Дівчатах Гілмор» проблеми поколінь, знання культури, музики, літератури й життя. Тож появи акторок були милим та трепетним відсиланням до попкультури, а вийшли вони на сцену, декоровану як ґанок їхнього будинку в серіалі.

Алексіс Бледел і Лорен Грем / © Associated Press

43-річна Алексісі Бледел одягла на церемонію сріблясту сукню-бюстьє розшиту бісером.

Алексісі Бледел / © Associated Press

58-річна Лорен Грем з’явилася у вбранні чорного кольору з «голим» ефектом і великими чорними квітами.

Лорен Грем / © Associated Press

Під час церемонії акторки вручили нагороду в категорії «Найкращий сценарій комедійного серіалу» Сету Рогену за серіал «Студія», який він придумав, зрежисирував і зіграв у ньому головну роль.

Алексіс Бледел і Лорен Грем вручають нагороду Сету Рогену / © Associated Press

