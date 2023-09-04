Несподіваний образ: Ель Феннінг з'явилася на заході у сміливому вбранні H&M з прозорим боді

Колекція, яку презентували у США, була натхненна героїнями фільмів у стилі нуар, тому образ Ель такий драматичний.

25-річна зірка "Малефісенти" — Ель Феннінг — з'явилася на заході в Каліфорнії у дуже сміливому образі. На відомій акторці були чорні широкі штани та повністю прозоре боді у білизняному стилі з мереживними елементами на грудях та талії.

Доповнили цей вечірній образ оверсайз жакет, який акторка носила просто накинувши на плечі, сірі туфлі з бантиками та дуже простий макіяж.

Волосся Ель уклала у трендову зачіску у стилі двохтисячних років – пучок із пробілом.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Захід, який відвідала дівчина, присвячений новій колекції бренду H&M під назвою Studio Fall 2023. На ньому було багато інших зірок, одягнених у нещодавно випущений одяг бренду, натхненний героїнями фільмів у стилі нуар.

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