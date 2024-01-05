Несподіваний образ: Кару Делевінь знову помітили на зніманнях серіалу "Американська історія жахів"

Делевінь знову з'явиться в серіалі. На зніманнях її вже заскочили у жахітливому образі.

Минулого року багато хто обговорював новий 12 сезон серіалу-антології "Американська історія жахів: Ніжність", у якому з'явилися Кім Кардашян, Емма Робертс та Кара Делевінь.

Сезон розділили на дві частини і якщо перша вийшла 2023 року, то знімання другої – тільки розпочалися і коли відбудеться прем'єра наразі невідомо.

Але тішить уже те, що з'явилися перші кадри зі знімань. Під приціл папараці в Нью-Йорку потрапила акторка Кара Делевінь та кілька її колежанок — Джуліана Кенфілд та Аннабель Декстер-Джонс.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Акторок зазнімкували під час перерви, коли вони з гарячою кавою йшли вулицею. Водночас всі троє були одягнені в досить епатажні костюми – чорні довгі атласні сукні з мереживними комірами.

Джуліана Кенфілд / Фото: Getty Images

Вбрання доповнювали головні убори у вигляді корон із пір'я, а також рукавички. Макіяж на обличчі у жінок був лаконічний.

Аннабель Декстер-Джонс і Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Та ці образи у серіалі вже з'являлись.

Деталі другого сезону поки що тримаються в секреті. Але нагадаємо, що Кара грала і в першій частині цього сезону. Якось на зніманнях 2023 року її також заскочили папараці у моторошному образі, який включав чорні та червоні кольори.

Емма Робертс і Кара Делевінь / Фото: Getty Images

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