Несподіваний образ: Кару Делевінь знову помітили на зніманнях серіалу "Американська історія жахів"

Делевінь знову з'явиться в серіалі. На зніманнях її вже заскочили у жахітливому образі.
Минулого року багато хто обговорював новий 12 сезон серіалу-антології "Американська історія жахів: Ніжність", у якому з'явилися Кім Кардашян, Емма Робертс та Кара Делевінь.
Сезон розділили на дві частини і якщо перша вийшла 2023 року, то знімання другої – тільки розпочалися і коли відбудеться прем'єра наразі невідомо.
Але тішить уже те, що з'явилися перші кадри зі знімань. Під приціл папараці в Нью-Йорку потрапила акторка Кара Делевінь та кілька її колежанок — Джуліана Кенфілд та Аннабель Декстер-Джонс.
Акторок зазнімкували під час перерви, коли вони з гарячою кавою йшли вулицею. Водночас всі троє були одягнені в досить епатажні костюми – чорні довгі атласні сукні з мереживними комірами.
Вбрання доповнювали головні убори у вигляді корон із пір'я, а також рукавички. Макіяж на обличчі у жінок був лаконічний.
Та ці образи у серіалі вже з'являлись.
Деталі другого сезону поки що тримаються в секреті. Але нагадаємо, що Кара грала і в першій частині цього сезону. Якось на зніманнях 2023 року її також заскочили папараці у моторошному образі, який включав чорні та червоні кольори.
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