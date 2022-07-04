Несподіваний поворот: адвокати Ембер Герд знайшли причину знову затягнути Джонні Деппа до суду

Акторка Ембер Герд програвши справу проти колишнього чоловіка Джонні Деппа, тепер вимагає скасування вердикту.

Команда юристів Ембер Герд подала клопотання про скасування вердикту у справі про наклеп проти колишнього чоловіка Джонні Деппа та перегляд справи.

Адвокати, які представляють 36-річну Герд, подали клопотання минулої п'ятниці на тій підставі, що вердикт про те, що вона обмовила 59-річного Деппа, не було підтверджено доказами, повідомляє Daily Mail.

Адвокати Герд стверджують, що один із присяжних засідателів не був належним чином перевірений і сумніваються, що він мав бути допущений до складу присяжних.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

У 43-сторінковому меморандумі адвокати Герд стверджують, що вердикт і 10 мільйонів доларів як відшкодування збитків, які Ембер тепер має виплатити своєму колишньому чоловікові, повинні бути скасовані на тій підставі, що під час суду Депп "виключно виходив з теорії наклепу за непрямими ознаками, відмовившись від будь-яких тверджень, що заяви пані Герд насправді були хибними".

У команді адвокатів Деппа вже прокоментували клопотання. Головний адвокат Деппа Бен Чу заявив: "Це те, чого ми і очікували, просто довше, не більше того".

Клопотання поставило під сумнів законність процесу відбору присяжних, вказавши на присяжного, ідентифікованого як присяжний засідатель № 15, чий рік народження був зазначений як 1945-й у судових протоколах. Хоча загальнодоступна інформація свідчить, що він, мабуть, народився 1970 року.

Ця невідповідність порушує питання, чи справді присяжний № 15 отримав повістку як присяжний і чи був він належним чином перевірений судом для роботи у складі присяжних.

Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Getty Images

Раніше Ембер Герд заявила, що не може виплатити 10,35 мільйона доларів, як відшкодування збитків, які вона винна Деппу. І ходили чутки, що команда її адвокатів хоче оскаржити вирок. Цілком імовірно, що це нове клопотання є спробою частково обійти ці вимоги і все ж таки спробувати винести новий вердикт. Тобто знову затягнути Джонні Деппа до суду.

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